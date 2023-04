Adani: «Juve fortunata, lo Sporting ha dominato. Il merito è di Perin». L’analisi della qualificazione alle semifinali di Europa League

Adani alla Bobo Tv ha analizzato la qualificazione della Juve alle semifinali di Europa League dopo l-1 con lo Sporting.

LE PAROLE – «Complimenti alla Juve che ha passato il turno. Il merito è di Perin per le parate fatte all’andata al novantesimo, ha permesso alla Juve di tenere un gol di vantaggio e andare in uno stadio clamoroso con tifo clamoroso contro una squadra senza soldi, mezzi e potenzialità che fa un calcio clamoroso allenata da una llenatore clamoroso. La Juve nelle difficoltà che ha avuto dall’inizio alla fine ha fatto una cosa per avere un giusto vantaggio, cioè segnare gol su calcio piazzato. Lo Sporting ha dominato, ma la montagna era troppo alta. Lo Sporting per difetti ha un grosso problema: l’area di rigore offensiva che non riempie. La Juve dentro la sua area rimane lì dove sta bene, non dove fa bene. Allegri ha ammesso che è stata molto fortunata. Perin ha permesso di rincorrere la fortuna e tenere margine di distanza. La Juve fatto una partita insufficiente».

