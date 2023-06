Lucas Vazquez Juve: ha già dato una risposta ai bianconeri. TUTTI i dettagli legati al futuro del calciatore del Real Madrid

Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, il nome sondato dalla Juve per rinforzare le fasce è quello di Lucas Vazquez del Real Madrid.

Il giocatore non sarebbe così contento di lasciare le Merengues, ma lo farebbe solamente nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta da parte di una big. Psg, Bayern Monaco ma anche Juventus: per questo motivo, avrebbe già dato una prima apertura a trasferirsi a Torino.

