Lucescu: «Chivu in prima squadra Difficile prendere in mano una squadra come l’Inter». Queste le parole dell’allenatore rumeno

Micrea Lucescu, ex interista ed ora alla guida della Dinamo Kiev, a Prima Sport ha parlato del futuro di Chivu come allenatore.

“Gli ho parlato. È molto difficile prendere in mano una squadra del livello dell’Inter. È ora che lasci le giovanili. Ha ottenuto risultati importanti e dovrebbe prendere in mano una squadra. Se lo si ritiene capace di prendere questa squadra, sicuramente sarei molto felice per lui, sarebbe fantastico. In caso contrario, per quanto ho parlato con lui, ha detto che sta cercando di trovare una soluzione per una fase successiva, cioè una prima squadra. Avrà sicuramente una carriera lunga e di successo. Ha una straordinaria esperienza. Le squadre in cui ha giocato, il modo in cui si è preparato, è stato il capitano della nazionale… tutto questo gli dà il diritto di sperare in una buona squadra di calcio internazionale competitiva”.

L’articolo Lucescu: «Chivu in prima squadra Difficile prendere in mano una squadra come l’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG