Depay al fianco di Lukaku: «Ciechi e sordi al mondo, ma mai al razzismo». Questo il pensiero dell’attaccante olandese – FOTO

Depay si schiera al fianco di Lukaku, bersaglio dei cori razzisti dell’Allianz Stadium. Questo il messaggio su Instagram:

“Ciechi e sordi al mondo, ma mai al razzismo! È ora che tutti gli atleti inizino a connettersi tra di loro, così possiamo gestire questa malattia come dovremmo. Una volta uniti possiamo davvero cambiare le cose, perché queste aziende e leghe non lo faranno per noi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Memphis Depay (@memphisdepay)

