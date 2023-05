L’allenatore Mircea Lucescu si è congratulato con i nerazzurri per quanto fatto mercoledì scorso.

Mircea Lucescu ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport sull’Inter e sul suo pupillo. “Mi è piaciuta molto l’Inter contro il Milan. A San Siro ho ammirato il mio pupillo Mkhitaryan: l’ho allenato per anni allo Shakhtar Donetsk. Ha disputato un grande match e segnato un gol fantastico, quello del 2-0. Gli ho fatto i complimenti mandandogli un messaggio, se lo meritava”.

Henrikh Mkhitaryan

“Micki è un giocatore di grande esperienza e ha raggiunto ormai un livello davvero eccezionale. Mi piacerebbe che l’Inter vincesse la Champions League per lui, Micki, e anche per la mia storia con il club nerazzurro, visto che l’ho sempre apprezzato dai tempi di Herrera. Credo che a questo punto i nerazzurri andranno a giocarsi la finale a Istanbul e troveranno il Manchester City. Contro la squadra allenata da Pep Guardiola, che sulla carta è più forte, servirebbe un miracolo per vincere la Coppa, ma poi in una finale può sempre succedere di tutto. Penso che l’Inter, nel caso, avrebbe più possibilità a giocarsela con il Real Madrid di Ancelotti“.

