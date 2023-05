Anche Fabio Cannavaro parla della sfida di ritorno della semifinale di Champions tra Inter e Milan, propendendo per la vittoria nerazzurra

A Sky Sport 24, l’ex campione del Mondo Fabio Cannavaro parla così dell’euroderby della semifinale di Champions League tra Inter e Milan:

INTER-MILAN– «Vista la partenza dell’Inter l’altra sera, che nessuno forse si aspettava perché c’era grande tensione come 20 anni fa, per il ritorno è nettamente favorita. Il Milan deve fare una grande partita per ribaltare la gara, ma l’importante è che una squadra italiana possa andare in finale di Champions League. Comunque vada, se la possono giocare sia con Real Madrid che Manchester City. Si parte alla pari».

L’articolo Cannavaro: «Inter nettamente favorita sul Milan. Che sorpresa!» proviene da Inter News 24.

