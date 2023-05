Le parole di Diego Lugano, ex capitano dell’Uruguay, sulla vittoria della Coppa del Mondo da parte dell’Argentina

Diego Lugano ha parlato ai media uruguaiani della vittoria dell’Argentina in Qatar.

PAROLE – «L’Argentina è stata aiutata a diventare campione del mondo. Non c’è dubbio; avranno i loro meriti, ma i cinque rigori che hanno avuto sono dubbi. Questo è un dato di fatto. Ma è merito anche di Messi, che ha un impatto globale enorme. Pensate che la FIFA non lo utilizzi? E brava l’Argentina, che ha saputo approfittarne. Da quando è stato introdotto, l’arbitro ha un potere eccessivo che gli permette di interpretare ciò che vuole in qualsiasi momento. In una partita possono esserci 20 rigori o niente e penso che il calcio sia nel caos. L’ho detto a Pierluigi Colina durante il Mondiale: il VAR porta al calcio più dubbi che giustizia».

