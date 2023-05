José Luis Mendilibar, allenatore del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Juve

José Luis Mendilibar ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Siviglia-Juve di Europa League.

PAROLE – «Una squadra come la Juve vorrà giocare il pallone. Dobbiamo essere concentrati sul saper difendere e capire la gara in base alla pazienza. Differenze tra Juve e United? La differenza più importante è che contro la Juventus già nella prima partita abbiamo giocato molto bene, mentre nella gara di andata a Manchester non avevamo fatto bene».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG