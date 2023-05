Suso, giocatore del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus in Europa League

Suso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Siviglia-Juventus di Europa League.

PAROLE – «Ce la siamo giocata bene. Peccato per il gol preso all’ultimo minuto, ma domani riniziamo da zero e dobbiamo seguire la nostra filosofia. La Juve vanta giocatori molto forti. Viene da tanti anni di lavoro con mister Allegri e domani ci aspetta quindi un’altra partita dura. I bianconeri proveranno a colpirci in contropiede. Ho forzato per accelerare il recupero, ma non è la prima volta. Non ho 90 minuti nelle gambe, ma sto bene e la cosa importante è che posso aiutare».

