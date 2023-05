Tutte le ultime novità sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala e Chris Smalling in vista della semifinale di Europa League

Secondo quanto riportato da VoceGialloRossa.it, Stephan El Shaarawy, Paulo Dybala e Chris Smalling sono tutti regolarmente in gruppo nella rifinitura della vigilia di Europa League.

I tre calciatori dovrebbero quindi essere regolarmente a disposizione della Roma per il ritorno delle semifinali contro il Bayer Leverkusen. Recuperi fondamentali quello dell’argentino e dell’inglese per provare a strappare il biglietto per la finale di Bucarest.

