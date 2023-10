Luis Alberto ha parlato a DAZN dopo Lazio-Sassuolo. Ecco cosa ha detto lo spagnolo dopo la vittoria biancoceleste

Le parole di Luis Alberto a DAZN dopo Lazio-Sassuolo. Ecco cosa ha detto lo spagnolo dopo la vittoria biancoceleste e sui 10 della Serie A tra cui Leao del Milan:

50 GOL CON LA LAZIO – «Questa squadra rappresenta tutto. È un momento in cui sono tranquillo e mi diverto a giocare e soffrire. Non sono più un bambino, ho 31 anni. Questi ultimi tre-quattro-cinque anni voglio viverli al massimo. Ho una fiducia che mai avrei pensato di poter avere in me stesso, sia col pallone sia per soffrire. L’importante è che la Lazio stia più in alto possibile. Dobbiamo migliorare la classifica, ci manca qualche punto».

GOL – «Vedo tante partite, so come escono e si buttano i portieri. Studio un po’ tutto. Sapevo che avrei dovuto alzarla un po’ perché lui andava a terra».

10 PIU’ FORTE DELLA SERIE A – «Non lo so, ce ne sono tanti forti e tecnici. Io faccio il bene della Lazio».

