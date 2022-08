La splendida rete realizzata contro i nerazzurri venerdì scorso dovrebbe aver messo a tacere le tante voci sul centrocampista spagnolo.

È stata un’estate particolare questa per Luis Alberto: il centrocampista è stato al centro delle voci di mercato che lo volevano cercato dal Siviglia per mesi. Più di qualcuno sosteneva anche che il 10 volesse tornare in Spagna ma alla fine il club andaluso ha tesserato lo svincolato Isco e lui è rimasto nella capitale.

Maurizio Sarri

Il mancato impiego dal primo minuto in ogni gara finora disputata continuava ad alimentare queste voci ma il goal spettacolare realizzato contro l’Inter dovrebbe restituirgli il posto da titolare e zittire una volta per tutta i rumours. Sarri dovrebbe infatti ridargli una maglia dal primo minuto magari anche nel turno infrasettimanale, lo sostiene il Corriere dello Sport. Il mercato volge al termine e Luis Alberto è tutt’altro che scontento a Roma, ora sta al tecnico trovare l’equilibrio tattico giusto che prevede anche l’impiego del 10, perché lasciarlo in panchina sarebbe delittuoso.

