Le parole del padre di Luis Diaz dopo il rapimento sul futuro del figlio: «So che vorrebbe giocare nel Barcellona»

Dopo la terribile esperienza del rapimento, il padre di Luis Diaz ha parlato a Win Sport Tv del futuro del figlio, al momento al Liverpool, ma con il Barcellona in testa. Di seguito le sue parole.

«Luis non mi ha mai parlato del Barcellona, ma so che è un fedele tifoso del club, sarebbe il suo sogno poter giocare un giorno per i blaugrana. Se ci fosse la possibilità so che non avrebbe problemi, è un grande club. Ma finora dobbiamo ringraziare Porto e Liverpool per la loro fiducia»

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG