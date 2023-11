Luis Enrique ai microfoni di RMC Sport ha commentato la sconfitta del Psg contro il Milan in Champions League

Le parole di Luis Enrique ai microfoni di RMC Sport dopo la sconfitta del Psg contro il Milan in Champions League:

«È stata una partita equilibrata, poteva andare in qualunque modo. Prima abbiamo segnato, ma poi non siamo riusciti a controllare la partita. La battaglia nel mezzo? Hanno giocato una grande partita uno contro l’altro, hanno una grande squadra, fisicamente e tecnicamente. Sono riusciti a sfruttare i loro spazi in attacco. Abbiamo perso più volte il controllo della partita, ma le occasioni le abbiamo comunque avute… Mancano ancora due partite, possiamo progredire»

