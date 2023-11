Vitinha, centrocampista del Psg, ha parlato ai microfoni di Canal+ dopo la sconfitta contro il Milan in Champions League

Le parole di Vitinha, centrocampista del Psg, ai microfoni di Canal+ dopo la sconfitta contro il Milan in Champions League:

«Abbiamo avuto una partita difficile con l’atmosfera e tutto il resto. Ma dobbiamo fare meglio. Non siamo riusciti a fare la nostra partita, siamo entrati nella partita del Milan. Non ci ha dato il controllo. Volevamo controllare la partita nel secondo tempo. Il gol (di Giroud, ndr) ha cambiato tutto. La nostra idea di gioco deve restare la stessa ma è dura trovare gli spazi e avere la pazienza per il secondo gol. Fa ancora caldo, è difficile avere un giudizio preciso ma è triste»

