Luis Enrique: «Risultato un po’ ingiusto. Gare come queste…». Le parole del tecnico del PSG, prossimo avversario del Milan in Champions

Luis Enrique parla in conferenza stampa così dopo Newcastle PSG, l’altra partita del girone del Milan:

LE PAROLE – «Le gare come questa sono sempre difficili per noi allenatori. Tuttavia penso che i ragazzi abbiano avuto un buon atteggiamento, siamo stati bravi a superare la loro pressione, costruendo anche la prima occasione, con Dembele. Onestamente penso che il risultato sia un po’ ingiusto, ma non del tutto. Faccio i complimenti al Newcastle, hanno fatto una gran partita, ma il risultato è troppo severo. Formazione? Pensavo fosse la più adatta, e lo penso ancora»

