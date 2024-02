Lukaku avrà un compito speciale, affidatogli da Daniele De Rossi, nella prossima partita di campionato contro l’Inter

Lukaku è uno dei grandi attesi in Roma-Inter, prossimo big match di Serie A. Come rilevato dal Corriere dello Sport, Daniele De Rossi sa già come utilizzare il proprio attaccante anche in fase difensiva.

Il belga sarà infatti prezioso per contrastare Thuram e compagni sui corner a favore dei nerazzurri, grazie ai suoi 190 centimetri di altezza. Lukaku ha già svolto questo compito nella sfida con il Monza.

L’articolo Lukaku a sorpresa! Ecco come vuole usarlo De Rossi in Roma-Inter proviene da Inter News 24.

