Le parole dell’ex centrocampista belga dell’Inter Nainggolan su quella che è stata fino ad ora la vicenda Lukaku

Tramite il Corriere della Sera, l’ex centrocampista dell’Inter Nainggolan ha parlato della situazione riguardante Lukaku.

«Ci sono delle dinamiche che nessuno conosce, un giorno Romelu le racconterà. L’importante è che lui stia bene e che sia amato dai tifosi della Roma. È un calciatore che se si sente coccolato dà il massimo, infatti sta segnando a ripetizione perché i tifosi della Roma lo fanno sentire speciale. Con l’Inter non si è lasciato benissimo, ma credo che non ci sarà nessun problema per lui a giocare in un clima ostile».

L'articolo Lukaku, ancora Nainggolan: «Inter? Lui è amato a Roma» proviene da Inter News 24.

