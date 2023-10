Michela Cambiaghi, attaccante in forza alle Inter Women, ha debuttato con la maglia della Nazionale italiana in Nations League

Sprizza gioia e soddisfazione da ogni poro la nerazzurra Michela Cambiaghi, dopo il suo esordio in Nazionale.

Nel match di Nations League tra Italia e Spagna, vinto 0-1 dalle iberiche, la calciatrice delle Inter Women commenta così su Instagram.

LE PAROLE- 27.10.23

Il sogno di me bambina, l’obiettivo di me adulta

Chi mi conosce sa quanto ho lavorato per essere qui. Giorno dopo giorno, anno dopo anno.

Vestire questa maglia e far parte di questo gruppo è davvero un onore..Grazie di cuore a tutti!

