Lukaku atteso oggi a Cobham dal Chelsea: non vedrà Pochettino e i compagni che sono partiti per la tournée

Come scrive La Gazzetta dello Sport per Romelu Lukaku oggi comincia una vita parallela: quella da giocatore del Chelsea. È atteso a Cobham, il centro sportivo nella periferia sud ovest di Londra, per cominciare gli allenamenti, visto che comunque è sotto contratto.

Non vedrà né il tecnico Maurício Pochettino né il resto della squadra, partita ieri per la tournée negli Usa con 29 giocatori (compreso Cesare Casadei, che ha impressionato nelle prime sedute). Il suo futuro in questo momento è tra la Juventus e l’Arabia: la sua volontà può essere decisiva.

