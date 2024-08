L’attaccante belga non menziona direttamente il club nerazzurro ma sottolinea come uno dei suoi ricordi più belli sia legato a quei colori.

Nel mondo del calcio, la sinergia tra un allenatore e un giocatore può trasformarsi in un elemento decisivo per il successo di una squadra. Questa combinazione magica si sta per ripetere al Napoli, dove Romelu Lukaku si prepara a ricongiungersi con il suo ex tecnico all’Inter, Antonio Conte, per iniziare insieme una nuova sfida. Lukaku non nasconde l’entusiasmo per questo nuovo capitolo della sua carriera, ricordando con affetto il periodo trascorso sotto la guida dell’allenatore leccese, che lo ha profondamente influenzato sia dal punto di vista calcistico che mentale.

Antonio Conte

Un legame speciale

La storia professionale fra il belga e l’ex C. T. ha radici profonde, con l’attaccante che ricorda vividamente il momento in cui Conte lo volle all’Inter, visti anche i tentativi precedenti di collaborare che non si erano mai concretizzati. Lukaku, in un0’intervista rilasciata al canale YouTube del Napoli, sottolinea come, sotto la guida di Conte, sia riuscito a raggiungere nuovi livelli di prestazioni, migliorando notevolmente sotto diversi aspetti. Questa evoluzione ha portato la coppia a vivere momenti indimenticabili, culminati nella vittoria dello Scudetto, un ricordo che il giocatore custodisce gelosamente.

Un nuovo capitolo a Napoli

Il trasferimento a Napoli rappresenta per Lukaku la ricerca di una rinascita professionale. Rinnovare la collaborazione con un allenatore come Conte, che conosce a fondo le sue potenzialità e sa come valorizzarle al meglio, sembra essere una prospettiva eccitante per il giocatore.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG