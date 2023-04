Lukaku e Lautaro sono stati i calciatori più imprecisi in assoluto in Salernitana-Inter. La coppia d’attacco ha deluso nell’ultimo match di campionato

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono tra i peggiori in campo nell’ultimo match di campionato che ha visto l’Inter uscire con un solo punto dall’Arechi contro la Salernitana. L’argentino è entrato in campo al 66′ al posto del connazionale Correa, mentre il belga è rimasto sul terreno di gioco per 85 minuti, prima di essere sostituito nel finale con Dzeko. I due, oltre a non riuscire a concretizzare le occasioni da gol capitate sui loro piedi, sono stati anche molto imprecisi nei passaggi da servire ai propri compagni di squadra.

Le statistiche di fine partita sulla percentuale dei passaggi riusciti della LuLa sono abbastanza preoccupanti e fotografano un momento no per l’attacco nerazzurro. Big Rom nel corso del match ha totalizzato 14 passaggi riusciti, con una percentuale di precisione del 54%. Percentuale ancora più bassa per il Toro, che ha però toccato un minor numero di palloni: su 4 passaggi tentati, è riuscito a far arrivare il pallone al destinatario in 2 occasione, raggiungendo dunque una percentuale del 50%.

(Dati raccolti dal match report della Lega Serie A)

L’articolo Lukaku e Lautaro: una preoccupante percentuale di passaggi sbagliati proviene da Inter News 24.

