Martedì ci sarà la sfida tra Benfica ed Inter, valevole per l’andata dei Quarti di Finale di Champions League. Ecco la lista degli ex

Sono in parecchi tra allenatori e calciatori ad aver avuto un passato con la maglia del Benfica e con quella dell’Inter. Le due squadre martedì sera si giocheranno l’andata dei Quarti di Finale di Champions League.

Su inter.it si legge: «Sono diversi gli incroci che collegano Milano e Lisbona. In questo momento nel Benfica milita Joao Mario, che ha all’attivo 69 presenze e 4 reti con la maglia dell’Inter contando tutte le competizioni tra il 2016 e il 2019. Dal punto di vista degli allenatori, Giovanni Trapattoni ha conquistato il titolo nazionale sia alla guida dell’Inter (1988/1989) che alla guida del Benfica (2004/2005). Prima di lui José Mourinho aveva allenato per 9 partite la squadra lusitana nel 2000, per poi approdare all’Inter nel 2008. I giocatori che hanno vestito entrambe le maglie: Joao Mario, Julio Cesar, David Suazo, Lisandro Lopez, Giorgios Karagounis, Maniche, Valentino Lazaro, Cancelo, Paulo Sousa, Gabriel Barbosa».

L’articolo Benfica-Inter, non soltanto Joao Mario: la lunga lista degli ex della sfida proviene da Inter News 24.

