L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez sta vivendo un periodo complicato dal punto di vista realizzativo. Questi i suoi numeri in Champions

Per il match di martedì contro il Benfica, l’Inter spera di ritrovare il vero Lautaro Martinez. L’attaccante nel corso delle ultime stagioni ha dimostrato a più riprese ciò di cui è capace, ma anche i limiti che ancora lo accompagnano. La Champions League è il suo palcoscenico, soprattutto se si gioca in trasferta.

Come leggiamo su inter.it: «TORO DA TRASFERTA – Lautaro Martínez ha realizzato 7 gol fuori casa con l’Inter in Champions League. L’argentino è a una rete di distanza da Sandro Mazzola e Hernán Crespo, che a quota 8 sono i migliori marcatori del Club in trasferta in Coppa dei Campioni/Champions League».

Se questo è senza dubbio un dato positivo, l’altro lato della medaglia mostra una pecca del centravanti argentino: non segna a San Siro in Champions dal 2019 nel match contro il Borussia Dortmund. Quest’anno la sua unica rete nella massima competizione europea l’ha trovata al Camp Nou contro il Barcellona.

