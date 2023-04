Il radiocronista Francesco Repice ha voluto manifestare il proprio apprezzamento per le frasi di Allegri nel postpartita con l’Inter

Intervenuto con un video pubblicato sul proprio canale YouTube, Francesco Repice ha elogiato Massimiliano Allegri per le dichiarazioni fatte dal tecnico bianconero nel postpartita di Juventus-Inter di Coppa Italia.

LE PAROLE DI REPICE-: «Credo sia giusto parlare di Massimiliano Allegri, che al termine di una partita un po’ turbolenta ha detto la sua, e l’ha detta nel migliore dei modi possibile. Quando spiega ‘Peccato la partita è finita, peccato aver preso gol ma il pari è un risultato giusto’ e l’ha chiusa lì, evitando di scendere in particolari sul comportamento di alcuni suoi giocatori e di alcuni giocatori dell’Inter. Io credo che sia veramente il caso di finirla, sia il caso che le cose che succedono in campo rimangano in campo».

