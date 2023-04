L’allenatore del Benfica, Roger Schmidt ha una lunga carriera alle spalle fatta di successi collezionati tra Austria, Olanda e Cina

Il Benfica, prossimo avversario dell’Inter ai Quarti di Finale di Champions League, è guidato dal tedesco Roger Schmidt. Il 56enne ha una lunga carriera alle proprie spalle, fatta di gavetta e successi. Tra le squadre allenate dal tecnico, spiccano il Bayer Leverkusen, allenato dal 2014 al 2017 (esperienza nella quale ha avuto Hakan Calhanoglu in squadra) ed il PSV Eindhoven, allenato dal 2020 al 2022 (anche in questo caso ha allenato un altro interista, Denzel Dumfries). Poi ci sono Delbrucker, Munster, Paderborn, Salisrburgo e Beijing Guoan. È sulla panchina del Benfica dal 2022, squadra con la quale è al primo posto in classifica nel campionato portoghese con 7 punti di vantaggio sulla seconda (ovvero il Porto).

Il suo palmarès annota i seguenti trofei: 1 Campionato austriaco, 1 Coppa d’Austria, 1 Coppa della Cina, 1 Supercoppa dei Paesi Bassi ed 1 Coppa dei Paesi Bassi.

