L’ex nerazzurro Bobo Vieri ha voluto dire la sua sull’ultima prestazione offerta da Lukaku in Salernitana-Inter

Intervenuto sul canale Twitch della BoboTV, Christian Vieri ha commentato così la prestazione di Romelu Lukaku nel corso di Salernitana-Inter.

LE PAROLE DI VIERI-: «Che Lukaku non sia tranquillo davanti alla porta è un dato di fatto. Parlo da attaccante: quando io sbagliavo, che sia un gol facile o no, l’importante era che facessi la cosa giusta. Se avessi fatto una minchiata diventavo pazzo. Ho sbagliato più gol di quanto ne abbia fatti, gli attaccanti devono allenarsi principalmente sui tiri in porta, stop, tiro, tocco al volo, di prima o di seconda. Così è l’unica maniera per creare situazioni, a Lukaku è importante che gli arrivino le occasioni. Sarebbe un dramma se non gli capitasse un’occasione in dieci partite, quello sì. Un attaccante deve avere le occasioni.

Lukaku per essere devastante sappiamo quanto deve pesare e quanto deve lavorare, essendo un gigante, quando sta bene è immarcabile. Deve stare al 100%, al top della sua condizione fisica altrimenti fa fatica e sbaglia cose che non sbaglia quando è in forma. Arriva goffo sulla palla, sempre un secondo in ritardo, poi quando sbagli ti viene ansia. Io ricordo Inter-Juve, cross di Recoba, pallone sulla riga e io ero già lì col piede, la palla era a 2 metri ma avevo la testa dentro la porta. Mi prende il tacco e va fuori. Non so ancora oggi come sia stato possibile».

L’articolo Vieri su Lukaku: «Evidente che non sia tranquillo. Per essere devastante deve…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG