Non solo rimettere Lukaku a lucido: le idee di Inzaghi per un’Inter ancora più offensiva

Come scrive La Gazzetta dello Sport il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha in mente nuove idee per una squadra a trazione ancora più anteriore:

«Il ritorno di Lukaku è diventato da subito il primo obiettivo di mercato, ma la missione di Inzaghi sarà quella di mantenere invariato anche il contributo realizzativo di centrocampisti ed esterni».

L’articolo Lukaku e non solo: la missione offensiva di Inzaghi per la nuova Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG