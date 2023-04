Per Romelu Lukaku potrebbe essere una vera e propria occasione di riscatto la partita di ritorno tra l’Inter e il Monza

La partita di ritorno tra Monza e Inter potrebbe essere una vera e propria occasione di riscatto per il centravanti belga Romelu Lukaku, soprattutto dopo quello che è stato il risultato dell’andata.

Infatti lo stesso Lukaku è stato uno dei peggiori in campo, risultando anche fatale nel pareggio dei biancorossi durante gli ultimi secondi finali. Per lui l’ennesima opportunità per provare a rimanere a Milano.

L’articolo Lukaku, e quell’Inter-Monza da riscattare in attacco proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG