Il futuro di Lukaku alla Roma è ancora tutto da decifrare per diversi motivi, in primis per l’offerta pronta dall’Arabia Saudita

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Al Hilal avrebbe messo sul piatto 60 milioni di euro per l’ingaggio del belga e un contratto biennale. Il centravanti ex Inter potrebbe lasciare i giallorossi soprattutto non dovessero centrare l’obiettivo Champions League.

L’articolo Lukaku, futuro lontano da Roma L’Al Hilal ha pronta un’offerta monstre proviene da Inter News 24.

