L’attaccante belga Romelu Lukaku ha rivelato che ha sempre creduto che l’Inter potesse fare un grande percorso in Champions League.

Sky Sport ha intervistato Romelu Lukaku nell’ambito dell’Inter Media Day di oggi. “Sapevo che si poteva fare e l’ho detto al presidente. Alla fine siamo in finale e siamo molto contenti. Lui mi ha mandato un emoticon quando dovevo venire all’Inter. Un giocatore deve sempre avere fiducia nella squadra”.

Lautaro Martinez

“Abbiamo meritato di avere questa opportunità, speriamo di realizzare il sogno. Come si affronta il City? Dobbiamo essere molto compatti a livello difensivo, ma dovremo provare e non avere paura. Penso che l’allenatore e il suo staff nei prossimi giorni faranno una bella analisi della partita e saremo pronti. La gente ora sta vedendo le cose che so fare. Giocare dall’inizio? L’Inter è più importante, il mister deve fare le scelte. Non è una risposta politica, guardo all’Inter e voglio che l’Inter vince. Dobbiamo tutti essere pronti“.

