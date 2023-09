Lukaku, gol al Torino e retroscena di mercato svelato da Luca Marchetti: era sicuro che la Juve l’avrebbe preso

Lukaku ha segnato un gol al Torino, il suo secondo in campionato con la maglia della Roma dopo quello all’Empoli. Il giornalista Luca Marchetti, a Sky Sport 24, ha svelato un retroscena di mercato sul belga.

IL RETROSCENA – «Lukaku aveva deciso di andare alla Juve. E i tifosi dell’Inter si sono sentiti traditi da suo comportamento, così come i compagni di squadra che hanno preso male il suo cambio di destinazione sul futuro. Lui vissuto estate particolarissima: pensava di poter decidere lui il suo destino e sapeva che Juve lo avrebbe preso perché vendeva Vlahovic. L’offerta però era vincolata alla cessione di Vlahovic, non decideva realmente lui. Aveva messo una croce sopra all’Inter, ma poi si è trovato senza la Juve. E si è ritrovato ad una settimana dalla fine del mercato in grande bivio: o accettava l’offerta araba o restava fuori rosa al Chelsea».

The post Lukaku, gol al Torino e retroscena di mercato: era sicuro che la Juve l’avrebbe preso appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG