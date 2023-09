Gatti e Szczesny nel mirino di Assogna: «Prestazioni scellerate». La critica del giornalista dopo Sassuolo Juve

Gatti e Szczesny sono finiti nel mirino del giornalista Paolo Assogna che li ha criticati a Sky Sport 24 dopo Sassuolo Juve.

LA CRITICA – «Juve ingiudicabile, le prestazioni scellerate di Gatti e Szczesny hanno inciso troppo. Per la Juve è stata salita continua. E’ rientrata due volte in partita nonostante questi episodi negativi, ma c’è stato un dispendio di energia clamoroso per recuperare da due gaffe».

