In questo momento non sembrano esserci spiragli per un secondo prestito dell’attaccante belga ma manca tanto tempo alla fine del calciomercato.

Il Chelsea non vuole concedere in prestito Romelu Lukaku ma punta a venderlo a titolo definitivo ben conscio di perderci svariate decine di milioni. L’Inter non può comprarlo, il Corriere dello Sport però sostiene che la trattativa non è ancora chiusa definitivamente.

Romelu Lukaku

I nerazzurri hanno ancora molte settimane davanti per sperare che cambi la posizione dei londinesi e che al contrario non cambi quella del belga. Marotta e Ausilio fanno affidamento sul fatto che Lukaku continui a rifiutare tutte le altre destinazioni che gli verranno proposte; il primo blitz londinese del belga avvenuto qualche giorno dopo la finale di Champions non ha sortito gli effetti necessari.

