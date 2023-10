Lukaku in gol da 14 partite di fila in Europa League: l’ex obiettivo Juve è implacabile e segna anche allo Slavia Praga

Lukaku in Europa League sembra aver trovato la sua dimensione ideale. Con il gol allo Slavia Praga, infatti, l’ex obiettivo di mercato della Juve ha trovato la via delle rete per 14 partite di fila nella competizione europea.

Numeri importanti per l’attaccante della Roma che in Europa League è implacabile e domenica affronterà la sua ex squadra, l’Inter, in campionato.

The post Lukaku in gol da 14 partite di fila in Europa League: l’ex obiettivo Juve è implacabile appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG