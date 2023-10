Chiellini: «Messi è speciale e non si può fermare. Lui e Cristiano Ronaldo…». Le dichiarazioni dell’ex Juve

Chiellini ai microfoni di Planetwin365.news ha parlato di Messi che potrebbe vincere l’ottavo Pallone d’Oro della sua carriera. Queste le dichiarazioni dell’ex Juve.

CHIELLINI SU MESSI – «L’ho affrontato qualche settimana fa in un match in cui abbiamo fatto un gran primo tempo. Avremmo meritato di vincere, invece abbiamo perso 3-1. Messi è speciale, insieme a Cristiano Ronaldo ha fatto la storia del calcio negli ultimi 20 anni ed entra di diritto nell’élite della storia del calcio. Ha una superba qualità tecnica, velocità nella palla al piede e un incredibile pensiero di esecuzione. Puoi fermare la squadra ma non Messi, riesci a contrastarlo solo tenendo a freno la squadra. Se invece provi a fermarlo in una sfida uno contro uno ne esci sempre sconfitto».

