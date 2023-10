Cuadrado, l’avventura all’Inter non decolla: l’ex Juve è ancora infortunato ed è in forte dubbio per la partita con la Roma

L’avventura di Cuadrado all’Inter non decolla come avrebbe voluto. L’ex Juve è ancora alle prese con l’infortunio al tendine che lo tiene fermo ai box ed è in forte dubbio per la partita con la Roma di domenica.

Il giocatore, infatti, pure oggi ha svolto un allenamento a parte rispetto al gruppo. Finora Cuadrado ha giocato solo 4 gare con l’Inter.

