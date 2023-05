Lukaku Inter, il centravanti belga vuole restare in nerazzurro. Il club riflette, ma ci sono delle condizioni da dover soddisfare

Secondo quanto scrive quest’oggi la Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku ha 20 giorni per convincere la dirigenza dell’Inter a prolungare la sua permanenza in nerazzurro. Ma ci sono delle condizioni da dover soddisfare.

LE CONDIZIONI- Romelu ha già fatto sapere di volersi ridurre l’ingaggio. Altre due condizioni devono verificarsi: un prestito meno caro degli 8 milioni di un anno fa e l’Inter tra le prime 4 in classifica. Per quest’ultima via, serve un risultato a Napoli. Lukaku gioca anche per sé.

