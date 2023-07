Lukaku Juve, Allegri vuole il centravanti belga a tutti i costi, mentre Giuntoli valuta anche nomi alternativi. Le ultime

Romelu Lukaku è il grande obiettivo del calciomercato juventino per rinforzare un attcco che, molto presto, potrebbe ritrovarsi orfano di Dusan Vlahovic. Il belga continua ad essere il nome preferito di Allegri che, però, deve scontrarsi con la volontà di Giuntoli.

Il neo dirigente, come riferisce Sportitalia, preferirebbe infatti puntare su un profilo più giovane e meno conosciuto come quello di Jonathan David, che già aveva messo nel mirino per il post-Osimhen.

