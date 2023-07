Lukaku Juve, attacco gratuito da parte del Corriere della Sera nei confronti dell’affare che può portare il belga a Torino

Il Corriere della Sera, a firma Alessandro Bocci, parla così del possibile passaggio di Romelu Lukaku alla Juventus.

IL COMMENTO – «Lo aveva già fatto e allora perché stupirsi: il volubile Lukaku, con lo scudetto cucito sul petto, aveva giurato eterno amore all’Inter quando decise di saltare su un aereo per Londra e tornare al Chelsea. Adesso la storia si ripete e, se possibile, è persino più clamorosa. Romelu sembrava pronto a tutto pur di rimanere a Milano, un patto di ferro che si è rivelato di argilla. Un tradimento che rinfocolerà le polemiche tra Inter e Juventus e ci mostra la faccia brutta del mercato. In questa vicenda, al di là di come andrà a finire, il belga ha perso la faccia. E l’avvocato Ledure, che lo rappresenta, è il perfetto identikit dell’ultima generazione di procuratori, che non guarda in faccia nessuno, ha più di una parola e pensa solo a strappare un ingaggio migliore per il proprio assistito costi quel che costi».

