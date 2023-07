Kessie Juve, Giuntoli preme per il centrocampista ivoriano e organizza un nuovo incontro. A cosa pensa intanto il giocatore

Come afferma Fabrizio Romano, la Juve ha in programma nuovi incontri per discutere dell’arrivo a Torino di Franck Kessié, individuato come il giusto rinforzo per il reparto di centrocampo.

Giuntoli ha intenzione di capire se, da parte dell’ivoriano, ci sarebbe o meno un’apertura al passaggio in bianconero, visto che ad oggi la sua volontà è sempre stata quella di restare al Barcellona o, al massimo, trasferirsi in Premier League.

