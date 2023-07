Nonge al lavoro per convincere Allegri in questo ritiro estivo bianconero. Il giovane lancia così un messaggio sui social

C’è anche Nonge Boende, giovane centrocampista della Next Gen, ad allenarsi con i grandi nel ritiro estivo della Continassa agli ordini di mister Allegri. Con un grande obiettivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joseph Nonge B ruiz ✞ (@realnoncha)

Il ragazzo vuole giocarsi le sue chance per convincere la Juve a promuoverlo in prima squadra. Anche se, per ora, continua a pensare solo a lavorare come confermato sul suo profilo Instagram.

The post Nonge lavora per convincere Allegri: il giovane lancia un messaggio sui social – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG