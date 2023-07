Lukaku Juve, avanti tutta sul centravanti belga: spuntano anche i dettagli del suo contratto con i bianconeri. Tutti i dettagli

La Juve ha scelto Romelu Lukaku per il proprio attacco e ora farà di tutto per portare il belga a Torino. Il Corriere dello Sport riporta alcuni aggiornamenti sull’affare in termini di cifre.

Si parla di 40 milioni nelle casse del Chelsea, tra parte fissa e bonus, oltre che di un triennale da 8 milioni di euro netti a stagione per il giocatore, che dal canto suo ha già aperto alla destinazione bianconera.

The post Lukaku Juve, avanti tutta: spunta il contratto per Big Rom. I dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG