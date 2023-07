Allegri Juve, il tecnico è sempre più l’uomo al comando del nuovo corso bianconero. Alla faccia di chi parlava di addio

C’è stato un periodo in cui si parlava con forza di un addio di Massimiliano Allegri alla Juve. Oggi, a luglio inoltrato, il tecnico sta dimostrando di essere l’uomo al comando del nuovo corso bianconero e le scelte sulle quali si sta operando sul mercato ne sono la vera e propria conferma.

Per l’attacco si punta su Lukaku, così come per il centrocampo l’obiettivo primario era Milinkovic-Savic ancor prima di Kessié. Poi gli arabi si sono messi di mezzo, ma l’ivoriano rappresenta comunque un nome fatto da Max. Così come Max ha voluto l’addio di Bonucci, che dal canto suo non si aspettava di essere raggiunto da Manna e Giuntoli mentre era in vacanza. Ma anche su pressione dello stesso tecnico livornese, alla fine, è arrivata la rottura con il capitano. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

