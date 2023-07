Weah Juve, papà George parla del nuovo acquisto bianconero Timothy: ecco che cosa ha detto sul giovane esterno

George Weah, a Sportweek, ha così parlato del figlio Timothy, ultimo acquisto della nuova Juventus.

TIFO PER LA JUVE – «Non l’ho mai nascosto, neppure quando giocavo nel Milan, che pure consideravo un’altra famiglia. La mia seconda famiglia calcistica dopo il Monaco. Ma mi sono innamorato della Juve di Platini e non posso farci niente».

UN WEAH ALLA JUVE – «Ci speravo tanto. Sapevo che stava parlando con alcuni club europei e il fatto che abbia trovato l’accordo con la Juve mi ha reso veramente felice. Anche perchè il nostro legame con l’Italia è profondo, io e il mio figlio maggiore George parliamo spesso fra di noi in italiano. Timo è nato a New York, ma ha respirato questa aria».

SPAVENTATO PER TIMOTHY – «Per nulla. Mio figlio ha già dimostrato il suo valore anche nella nazionale americana. E’ un giocatore diverso da me, nessun giocatore è uguale a un altro. Ma sa comportarsi, è giovane e so che si farà valere».

The post Weah Juve, papà George: «Così mi ha reso felice, è pronto per la Serie A» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG