Lukaku Juve, c’è stata l’offerta al Chelsea: Inter amareggiata. La situazione dell’attaccante è legata a Vlahovic

La Juve mercoledì ha offerto 37,5 milioni più 2,5 di bonus al Chelsea per Lukaku. L’offerta è condizionata dalla cessione di Vlahovic entro il 4 agosto. Il Chelsea preferisce fare l’operazione in tempi brevi per cui l’Inter sarebbe pronta a chiudere per 35 milioni più 5 di bonus dopo la cessione di Onana al Manchester United.

A riferirlo è Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, secondo cui, però, l’attaccante belga fino a questo momento non ha risposto alle sollecitazioni dell’Inter che si è amareggiata per questa situazione di apertura del giocatore verso la Juve. Se Lukaku non darà un segnale forte non è da escludere che i nerazzurri possano fare marcia indietro.

