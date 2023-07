Arthur vicino alla Fiorentina: Juve al lavoro per la cessione in prestito. I dettagli dell’operazione per il centrocampista

Arthur in queste ore si è avvicinato di molto alla Fiorentina. Come riferito da Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, infatti, la Viola e la Juve hanno trovato un’intesa sul trasferimento del giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Le parti stanno lavorando sulla cifra con i bianconeri che parteciperebbero in modo cospicuo al pagamento dell’alto ingaggio. Su Arthur c’è anche il Wolverhampton, ma la Fiorentina conta di mettere a disposizione di Italiano il regista di qualità da lui richiesto.

