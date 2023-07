Okafor Juve, concorrenza di Milan e Lazio: corsa a tre per il talento. Le ultime novità sull’attaccante del Salisburgo

Aumenta la concorrenza per la Juve nella corsa a Okafor. In base a quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano via Twitter, infatti, anche Milan e Lazio sarebbero sulle tracce del talento svizzero.

I rossoneri, in particolare, stanno esplorando le condizioni dell’affare per l’attaccante del Salisburgo che ha stregato Pioli da avversario in Champions League. Pure la Lazio è interessata a Okafor.

The post Okafor Juve, concorrenza di Milan e Lazio: corsa a tre per il talento appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG