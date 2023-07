Locatelli capitan futuro della Juve: la “profezia” di Allegri. E Chiesa… Il centrocampista fu indicato proprio dall’allenatore

La decisione della Juve di mettere alla porta Bonucci e di affidare la fascia da capitano definitivamente al braccio di Danilo apre i discorsi anche sul futuro e sul successore del brasiliano in questo importante ruolo.

Come spiega Gazzetta.it, infatti, su indicazione della proprietà potrebbe essere un giocatore italiano a diventare capitano dopo Danilo. In una sua profezia Allegri aveva indicato Locatelli come erede della fascia. Per anzianità, invece, la dovrebbe prendere Chiesa che è arrivato a Torino nel 2020. Se non fosse che il suo futuro alla Juve è tutt’altro che sicuro…

The post Locatelli capitan futuro della Juve: la “profezia” di Allegri. E Chiesa… appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG