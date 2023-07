Vlahovic via dalla Juve per arrivare a Lukaku: c’è solo il Psg sul serbo. Il Chelsea non è interessato all’attaccante

Lukaku ha aperto alla Juve con i bianconeri che hanno proposto al Chelsea 37,5 milioni più 2,5 di bonus a patto che riescano a cedere Vlahovic entro il 4 agosto.

Come spiegato da Fabrizio Romano via Twitter al momento i Blues non sono interessati al serbo. L’unico club che ha chiesto informazioni alla Juve per Vlahovic è stato il Psg.

